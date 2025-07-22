Депутаты мажилиса предлагают страховать врачей от травм и насилия на рабочем месте

Депутаты мажилиса трижды инициировали поправки в Уголовный кодекс и предлагали ввести отдельную ответственность за насилие в отношении медицинских работников, по аналогии с полицейскими и егерями, однако правительство ни разу не поддержало это, сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.

«Нужно еще обязать нападавших возмещать моральный и материальный ущерб, вплоть до пожизненной компенсации, если врач утратил трудоспособность», - отметил мажилисмен.

Однако, по его словам, пока что их инициативы не были поддержаны, так как правительство давало отрицательные заключения на эти нормы.

Аймагамбетов напомнил, что недавно произошли «два шокирующих случая насилия против медработников»: в Караганде мужчина избил старшую медсестру прямо в служебном помещении, она получила сотрясение мозга, перелом пальцев и другие травмы, а в Костанае пациент избил хирурга-уролога – у него тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние, перелом затылочной кости.

«Каждый из этих случаев не просто частная трагедия. Это угроза жизни тех, кто ежедневно спасает наши. А значит, в конечном итоге – угроза для всех нас, пациентов. Мы не должны допустить, чтобы насилие в отношении сотрудников скорой помощи и больниц стало нормой. Ни в одной другой профессии в Казахстане люди не сталкиваются с таким уровнем агрессии, как медики», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что ранее президент прямо поручал обеспечить юридическую защиту медицинского персонала.

«Помимо указанных выше поправок, мы также подготовили нормы по расширению системы страхования врачей от проф. рисков-хотим включить туда страхование от травм и насилия на рабочем месте», - также сообщил Аймагамбетов и надеется, что они будут приняты этой осенью.