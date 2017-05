В Нью-Йорке наградили лауреатов Пулитцеровской премии

Как ранее сообщали СМИ, Пулитцеровская премия в области международной журналистики досталась редакции The New York Times за серию материалов Russia’s Dark Arts, в которую вошло десять публикаций о России при Владимире Путине. В официальном заявлении комиссии премии говорится, что награда присуждена за «определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом».

Премию в категории «За службу обществу» получила газета The New York Daily News и НКО ProPublica за серию расследований о злоупотреблениях в нью-йоркской полиции правилами выселения людей.

Премию в категории «Лучшее расследование» получил журналист Эрик Айра. Для газеты The Charleston Gazette-Mail он подготовил материал о смертях, вызванных передозировкой сильных обезболивающих в штате Западная Вирджиния период с 2007 по 2012 год. Журналист доказал причастность местных фармацевтических компаний к росту смертности в регионе.

Премию в категории «Объяснительная журналистика» получили международный консорциум журналистов-расследователей, издательство McClatchy и принадлежащая ему ежедневная газета The Miami Herald за раскрытие международной сети офшоров - «Панамские архивы».

Дэвид Фарентолд из The Washington Post стал обладателем Пулитцеревской премии в номинации «Национальный репортаж» за серию материалов о благотворительной деятельности Дональда Трампа. Си Джей Чиверс из The New York Times получил награду за лонгрид под заголовком «Боец» - историю о бывшем солдате, вернувшимся домой.