Три детсада в Алматинской области проверяют на наличие бомбы после анонимного звонка

В Алматинской области полицейские по анонимному звонку организовали проверку трех детсадов на наличие заложенного взрывного устройства, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел региона.

Как сообщает новостное агентство, в 13:30 в дежурную часть Талгарского РУВД поступил анонимный телефонный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве в одном из детских садов в поселке Кызыл Кайрат. В поселке действуют три детских сада, один из которых является пришкольным, так как размещен в местной общеобразовательной школе.

«Сразу же после поступления сообщения был поднят по тревоге весь личный состав районной полиции. Сотрудники произвели соответствующее оцепление и эвакуировали из детских учреждений более 260 человек, из которых 217 детей. На месте организована работа саперов, спасателей, работников прокуратуры. В настоящее время осуществляется необходимая проческа и осмотр оцепленных зданий с применением специально обученных собак», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В ведомстве просят население сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к действиям полицейских.