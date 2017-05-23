​Бахытбек Байсеитов возглавил совет директоров Банка ЦентрКредит

Акционеры Банка ЦентрКредит утвердили новый состав совета директоров из 6 человек. Его председателем стал крупный акционер банка Бахытбек Байсеитов, говорится в опубликованных во вторник итогах собрания акционеров БЦК.

Помимо него в состав совета директоров вошли акционер и председатель правления БЦК Владислав Ли, представитель Цеснабанка Даурен Жаксыбеков, акционер БЦК Джумагелди Аманкулов, а также независимые члены Салават Черьязданов и Вернер Франц Йозеф Клаес. Срок их полномочий завершится в 2022 году.

Вместе с этим акционеры приняли решение оставить нераспределённой чистую прибыль 2016 года в размере 2,62 млрд тенге.

В начале февраля 2017 года бывший крупный акционер Банка ЦентрКредит Kookmin Bank и IFC заявили о намерении продать свои доли Байсеитову, холдингу Цесна и Цеснабанку. Решение о сделке было подписано в середине февраля.

В апреле завершился процесс смены акционеров Банка ЦентрКредит. Национальный банк выдал разрешения структурам холдинга Цесна войти в состав акционеров банка. К настоящему моменту структура владения БЦК выглядит следующим образом: основатель банка и председатель его совета директоров Бахтыбек Байсеитов контролирует 36,26% доли в банке (он выкупил долю Международной финансовой корпорации и небольшую часть доли корейского Kookmin bank), Цеснабанк владеет 27,96%, Финансовый холдинг «Цесна» - 13,42% и ТОО «Прайм Агро Трейд» - 5,12%.

Накануне председатель правления Владислав Ли заявил, что в ближайшее время БЦК и Цеснабанк намерены выработать стратегию развития, которая будет согласовываться с программой Национального банка по поддержке участников финансового рынка. Он подтвердил планы по консолидации институтов, но подчеркнул, что до завершения подготовительных мероприятий они будут работать как два отдельных банка. Ли пояснил, что этот процесс может занять до двух лет с момента смены акционеров банка.

Банк ЦентрКредит был создан 19 сентября 1988 года и стал одним из первых коммерческих банков Казахстана. Он шестое место среди коммерческих банков по размеру активов, которые на начало апреля составили 1,26 трлн тенге.