Журнал National Business переходит на платную онлайн подписку

«Рекламная модель больше не может обеспечивать работу редакции. С 2003-го мы давали вам качественную аналитику, статьи о менеджменте и собственные рэнкинги за счет рекламодателей. Но, они ушли таргетировать клиентов в Гугл и Фейсбук, а наш сайт генерировал слишком мало посещений потому, что мы не писали ни о чем кроме бизнеса. Мы это делали осознанно потому, что наша ценность для страны именно в этом. Доказать рекламодателю, что наша аудитория узкая, но концентрированная, и поэтому ему полезна, оказалось невозможным. Нам говорили что-то вроде – «но ведь есть деловые СМИ, где посещаемость гораздо выше». Крыть было нечем – они действительно есть. Но как объяснить, что свинец и ртуть – металлы с почти одинаковой плотностью, но применение у них разное?», - написал Кулькин.

Годовая подписка, которая стала ответом на указанные сложности, будет стоить 14 900 тенге, сообщил Кулькин. «В нее входит: доступ к закрытым статьям, доступ к NB500 (рэнкинг 500 крупнейших компаний – теперь там можно нажать на любую компанию и посмотреть ее резюме, графики выручки, чистой прибыли, активов и капитала за последние пять лет), а также встречи в рамках КЛУБА. Мы решили, что это должен быть именно КЛУБ. Каждый, кто купит подписку будет приглашаться на лекции и семинары от авторов статей, которые мы публикуем. Также мы будем делать конференции, где вместе с умнейшими людьми Казахстана будем обсуждать – как нам строить Национальный Бизнес. Иногда мы просто будем устраивать шашлыки! Но тоже – шашлыки со смыслом. Итак, вы получите три вещи: статьи, NB500, встречи. Если вам небезразлична судьба Национального Бизнеса, если вы хотите знать, как не разрушить компанию или карьеру, если вы ищите смыслы и ориентиры – вступайте в клуб NB!», - сообщил Кулькин.

National Business стал вторым изданием в Казахстане, перешедшим на онлайн подписку, после Vласти, которая ввела её в июле прошлого года.