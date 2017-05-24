​В Нацбанке назвали «высокой» вероятность возвращения собственных активов ЕНПФ от «Бузгул Аурум»

Денежные средства, полученные геологоразведочной компанией «Бузгул Аурум» в рамках сделки с Единым накопительным пенсионным фондом, не удалось вывести за пределы Казахстана. Вероятность того, что ЕНПФ сможет вернуть собственные активы по ней «очень высокая», заявил на заседании общественного совета ЕНПФ начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Александр Терентьев.

«Денежные средства (полученные «Бузгул Аурум» в рамках сделки - V) находятся в Казахстане. Вывести за пределы Казахстана их не удалось. <…> Следствие по сделке продлили на месяц, но вероятность, что они будут возвращены – очень высокая», - рассказал о ходе следствия Терентьев.

Сделка между ЕНПФ и «Бузгул Аурум» была проведена 6 октября 2016 года. Её сумма составила 5 млрд тенге, а общий размер облигационной программы - 30 млрд тенге со сроком обращения в 5 лет. Проспект выпуска этих облигаций предусматривал вознаграждение в 19% годовых с ежегодной выплатой купона.

В конце декабря департамент Комитета национальной безопасности по Алматы начал проверку сделки. Точная причина её начала расследования неизвестна, однако основанием могла стать распространенная в СМИ информация о пропаже из ЕНПФ 5 млрд тенге, которые были инвестированы в ценные бумаги ТОО «Бузгул Аурум». Облигации компании назвали «мусорными» из-за отсутствия какого-либо обеспечения.

Данных о провале сделок не поступало. В финансовой отчетности «Бузгул Аурум» по итогам третьего квартала отмечалось, что к концу октября привлеченные в рамках облигационной программы средства находились на её расчетном счету. «Купон с 19% доходами должен быть выплачен через год с момента заключения сделки, 6 октября 2016 года. Фактически, говорить, что эмитент что-то не выплатил, мы не можем. Пока еще не наступил срок», - заявлял на встрече с журналистами в конце декабря Терентьев.