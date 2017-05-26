Мир за ночь 25-26 мая 2017 года

Решением лидеров стран НАТО на саммите одобрено решение создания ячейки по антитеррористической разведке. На саммите «Большой семерки» обсудят вопросы антироссийский санкций. Апелляционный суд в США оставил в силе решение приостановить иммиграционный указ президента Дональда Трампа, назвав его граничащим с религиозной нетерпимостью и дискриминацией. Великобритания готовится к террористической атаке: посольство России рекомендует воздержаться от поездок, клиники национальной службы переведены в «режим ожидания» на случай теракта.

В четверг лидеры стран НАТО на саммите одобрили создание в штаб-квартире альянса нового подразделения по борьбе с терроризмом. «Мы приняли решение создать ячейку по антитеррористической разведке в нашем разведывательном подразделении. Это улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Также Столтенберг подтвердил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией. «НАТО – оборонительный союз, не стремится к конфронтации с Россией. Россия – наш крупнейший сосед, она продолжит им быть, и мы стремимся к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией», - сказал он.

Глава национального экономического совета Белого дома Гэри Кон сообщил о дискуссии по санкциям и России в НАТО. Он также выразил уверенность, что на саммите G7 тематика России также останется в числе наиболее обсуждаемых вопросов. Однако Белый дом пока не определился с позицией по поводу американских санкций в отношении России, по словам Кона, президент США Дональд Трамп рассматривает этот вопрос и у него есть «много вариантов» действий в политике по отношению к России.

В то же время высокопоставленный источник в ведомстве канцлера Германии Ангелы Меркель сообщил журналистам в Берлине, что страны G7 ставят условие для работы с Россией как с партнером. «На саммите будет обсуждаться политика в отношении России, общая готовность работать с Россией как с партнером при условии, что Россия будет придерживаться глобального международного правопорядка.Тема отношений с Россией регулярно играет роль на подобных встречах»,— заявил он. Саммит «Большой семерки» - G7 пройдет в пятницу в итальянском городе Таормина.

Американские СМИ со ссылкой на представителей властей сообщают, что ФБР проводит проверку в отношение зятя и советника президента США Джареда Кушнера по делу о «связях с Россией». По их данным, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию. Однако это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены его обвинить, отмечают издания.

Апелляционный суд в США оставил в силе решение приостановить иммиграционный указ президента Дональда Трампа. «Конгресс дал президенту широкие полномочия запрещать въезд иностранцам, но эти полномочия не абсолютны. Они не могут оставаться без контроля в случаях, подобных данному, когда президент издает исполнительное распоряжение, которое может нанести непоправимый ущерб лицам по всей стране», — говорится в решении суда. Указ Трампа, по мнению суда, граничит с религиозной нетерпимостью и дискриминацией.

Российское посольство в Лондоне предупредило граждан России о «критическом» уровне террористической угрозы в Великобритании и посоветовало «воздержаться от поездок». «По формулировке Объединенного Аналитического Центра Террористических Угроз и спецслужбы Ми-5, данный уровень угрозы, пятый по пятибалльной шкале, означает, что террористическая атака на территории Соединённого Королевства «неизбежна уже в ближайшее время». В качестве одной из практических мер усиления мер безопасности планируется привлечение армейских формирований для охраны и патрулирования объектов инфраструктуры», - говорится в сообщении посольства.

Газета The Telegraph сообщает, что британские клиники национальной службы здравоохранения (NHS) переведены в «режим ожидания» на случай теракта. Сообщается, что сотрудникам отделений скорой помощи клиник были даны указания подготовиться к последствиям «возможной террористической атаки». Кроме того персонал клиник попросили провести ревизию запасов крови для переливания, а также провести проверку оборудования. Полиция городов страны, в том числе столицы, также переведена на усиленный режим работы из-за теракта на стадионе в Манчестере, который произошел вечером 22 мая.

Ученые Российского квантового центра первыми в мире протестировали технологию «квантового блокчейна», которая позволяет хранить и верифицировать финансовые, коммерческие и другие данные. По словам ученых, технология позволяет обойтись без посредников и третейских судей, которые контролируют честность сделки и наказывают за мошенничество. «Футурологи полагают, что на базе блокчейна будет создана экономика будущего — без арбитражных судов, банков и налоговой полиции, поскольку честность каждого контрагента будет удостоверяться такой распределенной системой», - говорится в сообщении центра. Сотрудник квантового центра уточнил, что для большей безопасности платформы они использовали квантовую криптографию. «То есть в нашей сети мы заменили цифровую подпись пользователя на квантовые коммуникации, так что безопасность системы защищают законы квантовой физики», - заявил Алексей Федоров.

Зонд Juno получил первые фотографии колец Юпитера и записал «музыку», возникающую в результате взаимодействия магнитного поля планеты-гиганта и солнечного ветра. Как рассказали участники брифинга в НАСА, снимки колец Юпитера являются первыми фотографиями колец, полученные «изнутри». «Две самые яркие точки на этой фотографии – звезды Бетельгейзе и Беллатрикс в созвездии Ориона. Эта фотография является яркой демонстрацией глубин космоса – кольца удалены от нас на ней всего на 40 тысяч километров, а звезды – на сотни световых лет», - рассказала Хайди Бекер из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене. Запись «музыки» получена при помощи детектора плазмы при наблюдениях за тем, как магнитное поле планеты взаимодействует с частицами солнечного ветра.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, наконец, получил ученую степень в Гарварде спустя 12 лет после того, как покинул университет. На своей странице в Facebook он написал: «Мама, я же говорил тебе, что вернусь и получу степень». Цукерберг учился в Гарварде с 2002 года, а в 2004 году он стал одним из основателей социальной сети Facebook, после чего ушел из университета, чтобы уделять больше времени развитию компании.