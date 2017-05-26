​Vласть проведёт конференцию о жилой недвижимости

Интернет-журнал Vласть проведёт конференцию «Тренды. Жилая недвижимость в Казахстане». 2 июня представители рынка ответят на вопросы о главных тенденциях в секторе недвижимости, его перспективах и событиях, которые будут определять его развитие.

Конференция пройдёт 2 июня в городе Алматы, в отеле «Алматы» (Кабанбай батыра, 85). Начало регистрации в 09:30 утра.

Участники попытаются ответить на вопросы о том, утратила ли недвижимость свою инвестиционную привлекательность, как сегодня выглядит политика её ценообразования, какова динамика цен на жильё, какие особенности и государственные программы присутствуют на рынке.

Среди приглашённых спикеров:

Мухит Азирбаев, председатель наблюдательного совета строительной компании «Global»

Алина Буравцева, обозреватель портала «Krisha.kz»

Нина Лукьяненко, вице-президент Объединённой ассоциации риелторов Казахстана

Галим Хусаинов, экономист, управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит»

Руслан Каким, заместитель председателя правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Мухтар Азимбеков, директор департамента банковских технологий АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Модератором конференции выступит cоветник по внешним и внутренним коммуникациям Жилстройсбербанка Байрам Азизов.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию, открытую для подписчиков Vласти. Количество мест ограничено.