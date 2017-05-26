Это первое мероприятие из ежемесячной серии «Тренды»
​Vласть проведёт конференцию о жилой недвижимости
Фото Жанары Каримовой

Интернет-журнал Vласть проведёт конференцию «Тренды. Жилая недвижимость в Казахстане». 2 июня представители рынка ответят на вопросы о главных тенденциях в секторе недвижимости, его перспективах и событиях, которые будут определять его развитие.

Конференция пройдёт 2 июня в городе Алматы, в отеле «Алматы» (Кабанбай батыра, 85). Начало регистрации в 09:30 утра.

Участники попытаются ответить на вопросы о том, утратила ли недвижимость свою инвестиционную привлекательность, как сегодня выглядит политика её ценообразования, какова динамика цен на жильё, какие особенности и государственные программы присутствуют на рынке.

Среди приглашённых спикеров:

Мухит Азирбаев, председатель наблюдательного совета строительной компании «Global»

Алина Буравцева, обозреватель портала «Krisha.kz»

Нина Лукьяненко, вице-президент Объединённой ассоциации риелторов Казахстана

Галим Хусаинов, экономист, управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит»

Руслан Каким, заместитель председателя правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Мухтар Азимбеков, директор департамента банковских технологий АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Модератором конференции выступит cоветник по внешним и внутренним коммуникациям Жилстройсбербанка Байрам Азизов.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию, открытую для подписчиков Vласти. Количество мест ограничено.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
О хищениях средств на профилактику терроризма заявил заместитель генпрокурора
Новости
Самовыдвиженцы больше не смогут баллотироваться в президенты Казахстана
Новости
591 млн тенге выделят в 2017 году на программу модернизации общественного сознания
Новости
Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении
Новости
Казахстанцев больше не будут снимать с рейсов за долги
Новости
Погранслужбы больше не будут проверять поезда, курсирующие между Россией и Казахстаном