591 млн тенге выделят в 2017 году на программу модернизации общественного сознания

«Министерство финансов РК составило финансовую смету по реализации программы. В целом на реализацию данной программы до уточнения бюджета 2017 года будет выделено в текущем году 591 млн тенге. 314 млн тенге будет выделено Министерству культуры и спорта, Министерству образования и науки - 35 млн тенге, Министерству информации и коммуникаций 168 млн тенге, Министерству по делам религий и гражданского общества - 73,4 млн тенге», - говорится в сообщении агентства.

«Сегодня мы проводим второе заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания. На сегодня начата реализация этой программы. В этой работе принимают участие все центральные и местные исполнительные органы, а также гражданские и общественные институты», - заявил в Акорде Адильбек Джаксыбеков.

По словам Джаксыбекова, работа комиссии поделена на группы, которые составили четкий план работы. Также руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов доложил, что канцелярия в рамках реализации программы планирует проводить работу по 10 пунктам. Кроме того составлен план мероприятий в рамках реализации программы и внесен на согласование в администрацию президента.