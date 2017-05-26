591 млн тенге выделят в 2017 году на программу модернизации общественного сознания

В Астане в пятницу под председательством руководителя администрации
президента Казахстана Адильбека Джаксыбекова состоялось заседание Национальной
комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания, сообщает
МИА «Казинформ».
«Министерство финансов РК составило финансовую смету по реализации программы. В целом на реализацию данной программы до уточнения бюджета 2017 года будет выделено в текущем году 591 млн тенге. 314 млн тенге будет выделено Министерству культуры и спорта, Министерству образования и науки - 35 млн тенге, Министерству информации и коммуникаций 168 млн тенге, Министерству по делам религий и гражданского общества - 73,4 млн тенге», - говорится в сообщении агентства.
«Сегодня мы проводим второе заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания. На сегодня начата реализация этой программы. В этой работе принимают участие все центральные и местные исполнительные органы, а также гражданские и общественные институты», - заявил в Акорде Адильбек Джаксыбеков.
По словам Джаксыбекова, работа комиссии поделена на группы, которые составили четкий план работы. Также руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов доложил, что канцелярия в рамках реализации программы планирует проводить работу по 10 пунктам. Кроме того составлен план мероприятий в рамках реализации программы и внесен на согласование в администрацию президента.
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