Нынешний президент Алмазбек Атамбаев озвучил дату до утверждения парламентом
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября
Фото с сайта akipress.org

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября, заявил во время празднования Дня вооруженных сил действующий президент Алмазбек Атамбаев. Он озвучил дату до того, как она официально была утверждена парламентом, сообщает в понедельник издание kloop.kg.


Ранее президент и глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова определили 19 ноября датой для выборов главы государства. Тогда она также официально не была утверждена в Жогорку Кенеше.

После этого вокруг времени проведения выборов президента начались споры. Оппозиционная фракция «Ата Мекен» предложила провести выборы в августе этого года. По мнению юристов партии, послевыборные процедуры могут занять 53 дня. В случае, если выборы состоятся в конце ноября, а Атамбаев будет обязан покинуть свой пост второго декабря, страна может остаться без президента на сорок дней.

Лидер пропрезидентской СДПК Иса Омуркулов предложил перенести выборы на 15 октября.

Законопроект о переносе даты выборов на 15 октября находится в парламенте и уже принят в двух чтениях. Однако депутаты должны проголосовать за него и в третьем чтении, а затем направить на подпись Атамбаеву.

Атамбаев не сможет участвовать в выборах в качестве кандидата, поскольку Конституция Кыргызстана ограничивает период пребывания на посту президента одним сроком.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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