Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября, заявил во время празднования Дня вооруженных сил действующий президент Алмазбек Атамбаев. Он озвучил дату до того, как она официально была утверждена парламентом, сообщает в понедельник издание kloop.kg .

Ранее президент и глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова определили 19 ноября датой для выборов главы государства. Тогда она также официально не была утверждена в Жогорку Кенеше.

После этого вокруг времени проведения выборов президента начались споры. Оппозиционная фракция «Ата Мекен» предложила провести выборы в августе этого года. По мнению юристов партии, послевыборные процедуры могут занять 53 дня. В случае, если выборы состоятся в конце ноября, а Атамбаев будет обязан покинуть свой пост второго декабря, страна может остаться без президента на сорок дней.

Лидер пропрезидентской СДПК Иса Омуркулов предложил перенести выборы на 15 октября.

Законопроект о переносе даты выборов на 15 октября находится в парламенте и уже принят в двух чтениях. Однако депутаты должны проголосовать за него и в третьем чтении, а затем направить на подпись Атамбаеву.

Атамбаев не сможет участвовать в выборах в качестве кандидата, поскольку Конституция Кыргызстана ограничивает период пребывания на посту президента одним сроком.