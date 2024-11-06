Итоги выборов в США. Онлайн

К этому моменту закрылись избирательные участки в большинстве штатов на восточном побережье и здесь уже начался подсчет голосов.
Среди них и несколько колеблющихся штатов, где победителя могут не объявить в течение нескольких дней или недель, если результаты голосования будут слишком близкими.
Кандидаты борются не за общее число голосов избирателей, а за то, чтобы набрать больше половины голосов выборщиков - они представляют каждый штат и их число зависит от населения штата.
Всего выборщиков 538 и кандидату нужно преодолеть отметку в 270 голосов выборщиков, чтобы победить.