Итоги выборов в США. Онлайн

Пока при подсчете голосов больших сюрпризов нет - результаты в колеблющихся штатах слишком блики, чтобы здесь был выявлен победитель быстро.

Трамп и Харрис объявлены победителями в штатах, которые традиционно считаются республиканскими или демократическими.

Пока по числу выборщиков лидирует Трамп - из крупных побед у него уже есть победа во Флориде - когда-то она была колеблющимся штатом, но в последние годы стала оплотом республиканцев.