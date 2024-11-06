Завершаются самые поляризованные выборы в истории Америки
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Итоги выборов в США. Онлайн
Фото Назерке Курмангазиновой

Власть начинает онлайн об итогах выборов в США.

На эту минуту газета The New York Times оценивает шансы Дональда Трампа вновь стать президентом США в 73%.

Этот прогноз основан на текущих результатах и еще будет меняться в ближайшие часы.

Фото Назерке Курмангазиновой
Фото Назерке Курмангазиновой

Закрылись избирательные участки в центральной части США. Агентство Associated Press объявило победителей гонки еще в нескольких штатах и Трамп пока сохраняет лидерство по числу полученных голосов выборщиков.

Вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис будет встречать результаты выборов в своем родном Говардском университете в Вашингтоне.

Пока первые результаты здесь наблюдают собравшиеся студенты, преподаватели и сторонники Демократической партии.

Фото Назерке Курмангазиновой
Фото Назерке Курмангазиновой

Пока при подсчете голосов больших сюрпризов нет - результаты в колеблющихся штатах слишком блики, чтобы здесь был выявлен победитель быстро.

Трамп и Харрис объявлены победителями в штатах, которые традиционно считаются республиканскими или демократическими.

Пока по числу выборщиков лидирует Трамп - из крупных побед у него уже есть победа во Флориде - когда-то она была колеблющимся штатом, но в последние годы стала оплотом республиканцев.

К этому моменту закрылись избирательные участки в большинстве штатов на восточном побережье и здесь уже начался подсчет голосов.

Среди них и несколько колеблющихся штатов, где победителя могут не объявить в течение нескольких дней или недель, если результаты голосования будут слишком близкими.

Кандидаты борются не за общее число голосов избирателей, а за то, чтобы набрать больше половины голосов выборщиков - они представляют каждый штат и их число зависит от населения штата.

Всего выборщиков 538 и кандидату нужно преодолеть отметку в 270 голосов выборщиков, чтобы победить.

Участок в Пенсильвании во вторник, 5 ноября, фото Назерке Курмангазиновой
Участок в Пенсильвании во вторник, 5 ноября, фото Назерке Курмангазиновой
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