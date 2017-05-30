​Правление и совет директоров фонда Самрук-Казына получили бонусы в размере 923 млн. тенге

Члены правления и независимые члены совета директоров ФНБ «Самрук-Казына» по итогам 2016 года получили бонусы в размере 923 млн. тенге, 630 млн. из которых пришлись на 3 независимых членов совета директоров. В 2015 году они получили 523 млн. тенге, сообщает во вторник пресс-служба фонда.

В среднем каждый из трёх независимых членов совета директоров за год получил бонусы в размере 210 млн. тенге, по 17,5 млн. тенге в месяц. Каждый из шести членов правления фонда за год получил по 48,8 млн. тенге – более 4 млн. тенге в месяц. Общий же размер бонусов топ-менеджменту фонда и его дочерних компаний составил 7,18 млрд тенге.

В пресс-службе уточнили, что вознаграждение работникам включает все формы возмещения, которые предприятие предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги или расторжение трудового соглашения. Оно состоит из расходов по заработной плате, оплачиваемых ежегодных отпусков, отпусков по болезни, премий и вознаграждения, льгот в неденежной форме (например, медицинского обслуживания, обеспечения жильем, автомобилями и тому подобное) с учётом налогов и пенсионных отчислений и иных выплат по результатам работы за год.

В расходы по вознаграждениям членов совета директоров включены вознаграждения трех независимых директоров по договору за участие в Советах директоров, дополнительные вознаграждения за участие в Комитетах, возмещение расходов по проезду, проживанию, суточные и иные выплаты с учетом налогов. В его состав входя: премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, министр финансов Бахыт Султанов, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, помощник президента Алихан Смаилов, председатель правления Умирзак Шукеев, а также три независимых директора – Барон Оливье Дэкмап, Ричард Эванс и Александр Мирчев.

По итогам 2016 года фонд «Самрук-Казына» получил прибыль до уплаты подоходного налога в размере 102 млрд тенге, что почти на 570 млрд тенге меньше результатов 2015 года. Чистый процентный убыток фонда за прошлый год составил 43,8 млрд тенге, против убытка в 11,22 млрд тенге за 2015 год. Коэффициент рентабельности активов (ROA) составил 2,56%, что в 2,7 раза ниже докризисного 2012 года.