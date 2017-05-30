Послы Кореи, Румынии, Индонезии и Сербии вручили Назарбаеву верительные грамоты

«Корея - один из партнеров в Азии. Я высоко оцениваю результаты прошлогоднего визита в ноябре в Сеул. Уверен, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению стратегического партнерства», - сказал Назарбаев после официальной церемонии в Акорде.

Он напомнил, что пригласил нового президента Кореи посетить Казахстан. По словам Назарбаева, его ждут в Казахстане для обсуждения развития двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Глава государства также отметил, что диалог Казахстана и Индонезии активно развивается. Президент этой страны намерен посетить саммит ОИС по науке и технологиям, намеченный на сентябрь в Астане.

«Отношения с Сербией развиваются системно, на политическом уровне у нас существует большое сотрудничество и доверие. Я недавно встречался с президентом и мы ожидаем его присутствие на открытии ЭКСПО», - проинформировал Назарбаев.

Он также отметил, что Казахстан заинтересован в поднятии на высокий уровень отношений с Румынией.