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Послы Кореи, Румынии, Индонезии и Сербии вручили Назарбаеву верительные грамоты
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Верительные грамоты президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во вторник вручили посол Кореи Ким Дэ Сик, посол Сербии Владан Матич, посол Румынии Чезар-Маноле Армяну, посол Индонезии Рахмат Прамоно.

«Корея - один из партнеров в Азии. Я высоко оцениваю результаты прошлогоднего визита в ноябре в Сеул. Уверен, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению стратегического партнерства», - сказал Назарбаев после официальной церемонии в Акорде.

Он напомнил, что пригласил нового президента Кореи посетить Казахстан. По словам Назарбаева, его ждут в Казахстане для обсуждения развития двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Глава государства также отметил, что диалог Казахстана и Индонезии активно развивается. Президент этой страны намерен посетить саммит ОИС по науке и технологиям, намеченный на сентябрь в Астане.

«Отношения с Сербией развиваются системно, на политическом уровне у нас существует большое сотрудничество и доверие. Я недавно встречался с президентом и мы ожидаем его присутствие на открытии ЭКСПО», - проинформировал Назарбаев.

Он также отметил, что Казахстан заинтересован в поднятии на высокий уровень отношений с Румынией.

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