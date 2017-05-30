29 мая из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорте Алматы были задержаны рейсы

29 мая 2017 года около 20 внутренних и международных рейсов авиакомпании, не смогли вылететь или приземлиться в аэропорту Алматы по причине закрытия воздушной гавани на ремонт 29 мая с 20.00 до 01:00, сообщает пресс-служба национального перевозчика «Эйр Астана» .

В аэропорту проводился ремонт взлетно-посадочной полосы. Пассажиры, чьи рейсы задерживались, были извещены. Ожидающим в аэропорту пассажирам предоставили горячую еду и напитки:

«29 мая 2017 года около 20 внутренних и международных рейсов авиакомпании, направлявшихся из/в Алматы, было задержано или вернулось в аэропорт вылета в связи с закрытием аэродрома Международного аэропорта Алматы. Аэродром закрывался 29 мая с 20.00 до 30 мая 01.00 в связи с незапланированными ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе», – говорится в сообщении.

В начале мая ТОО «Каздорстрой ЛТД» начал реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропорту города Алматы. Стоимость проекта оценивается в $17 млн. В последний раз реконструкция первой посадочной полосы в аэропорту Алматы производилась в 1998 году. После неё Международная организация гражданской авиации присвоила аэропорту II категорию и статус международного. В конце сентября 2008 года в аэропорту открылась вторая взлётно-посадочная полоса аналогичной длиной в 4,5 км и шириной в 60 м.