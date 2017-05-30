Здание терминала готова, сейчас настройка оборудования
Новый терминал аэропорта Астаны может принять первых пассажиров уже 1 июня
Фото Жанары Каримовой

Новый терминал, который должен принять на себя обслуживание международных рейсов и увеличить пассажиропоток до 8,2 млн пассажиров в год, готовятся запустить 1 июня. На сегодня строительство здания завершено, идет настройка оборудования, системы видеонаблюдения, досмотра и допуска, говорится на сайте акимата Астаны.

«На сегодня уже готово здание нового терминала. Работы идут ускоренными темпами, стараемся, чтобы к 1 июня запустить и принять первых пассажиров. Сейчас идет пуско-наладка всего оборудования в целом, чтобы оно работало в единой системе. Это видеонаблюдение, досмотровое оборудование, а также система допуска», – приводятся слова управляющий директор международного аэропорта Астаны Куандыка Рыспаева.

Строительство нового терминала, площадью 47 тысяч квадратных метров, длилось почти три года. В нем будут предусмотрены офисные зоны с компьютерами и Wi-Fi, шесть различных зон отдыха, на верхнем этаже расположится ресторан. Терминал также оснащен двумя подвижными гейтами.

Новый терминал должен увеличить пропускную способность до 8,2 млн пассажиров в год.

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