Казахстан поддержит инвестпакет ЕС для Центральной Азии по проектам в сферах транспорта и цифровых технологий – Токаев

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом.

В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений.

Как отметил Токаев, Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана: двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка $50 млрд, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти $200 млрд. На Казахстан приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией. Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.

В совместном заявлении Токаев подчеркнул, что переговоры с Коштой прошли «продуктивно».

«Мы рассмотрели широкий круг вопросов и подтвердили неизменную приверженность выводу нашего партнерства на качественно новый уровень», - заявил он.

По его словам, ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество. В частности, Казахстан и ЕС договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений.

«Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения», - подчеркнул Токаев.

Также в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспортных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Приветствуем активную деятельность координационной платформы между Казахстаном и Европейским Союзом, а также инициативу ЕС Global Gateway («Глобальные ворота»). Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 млрд евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, «зеленой» энергетики и цифровых технологий», - заявил глава государства, выразив уверенность, что «вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам».

Кроме того, они обсудили возможности обеспечения энергетической безопасности и стабильности поставок энергоресурсов. Как сообщил Токаев, достигнута договоренность о расширении сотрудничества в новых областях энергетического партнерства, таких как критически важные минералы, атомная энергетика, нефтехимия, а также возобновляемые источники энергии.

«Наша цель – углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем развития местных мощностей по глубокой переработке, производству продукции с добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС», - отметил Токаев.

Еще одна тема переговоров – взаимодействие в цифровизации. Как отметил Токаев, они договорились рассмотреть возможность размещения в Astana Hub первого инновационного кампуса Центральной Азии и ЕС, призванного объединить стартапы, исследователей в области технологий и цифровых предпринимателей.

Также Токаев приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

«Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан», - сказал он.

Кошта в свою очередь сообщил, что переговоры начаты на этой неделе и «после заключения этого соглашения нашим гражданам будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать – это станет настоящим символом дружбы между нашими народами».



