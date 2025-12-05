Великобритания и Норвегия создают совместный флот для отслеживания подлодок России

Великобритания и Норвегия подписали оборонное соглашение, которое предусматривает создание объединенного флота, чтобы отслеживать российские подводные лодки в северной Атлантике, сообщает Русская служба ВВС .

Это необходимо для защиты подводных кабелей, которые находятся под угрозой: по данным министерства обороны Великобритании, за последние два года число российских судов, замеченных в британских водах, выросло на треть. В частности, корабль-разведчик «Янтарь» часто замечают в европейских водах, и страны Европы подозревают, что часть его миссии связана с картографированием подводных кабелей.

Теперь ВМС двух стран будут использовать флот фрегатов типа 26 (Type-26) британской постройки, а обеим сторонам предстоит выслушать доклады экипажей морского патрульного флота, ведущих наблюдение за российскими судами.

Британия сильно зависит от сети подводных кабелей, по которым передаются данные. Помимо этого, с Норвегией Великобританию соединяют важные нефтегазовые трубопроводы.

Согласно подписанному документу, в Северной Европе будут действовать по меньшей мере 13 противолодочных кораблей объединенного флота и не менее пяти из них будут норвежские. Они будут отслеживать передвижения российского флота в водах между Гренландией, Исландией и Великобританией, защищая подводные кабели и трубопроводы, критически важные для британских систем связи, электроснабжения и газоснабжения.

Соглашение также предусматривает совместные военные учения и использование британских торпед Sting Ray. Королевская морская пехота Великобритании будет проходить обучение в Норвегии для ведения боевых действий при минусовых температурах.

Также королевский флот примет на вооружение современные норвежские противокорабельные ракеты Naval Strike Missiles, способные уничтожать вражеские корабли на дистанции более 160 км.

Кроме того, Великобритания присоединится к норвежской программе разработки инновационных морских судов обеспечения, которые будут функционировать как «материнские корабли» для беспилотных систем разминирования и подводного боя.

За последние два года зафиксировано несколько случаев повреждения подводных кабелей в Балтийском море, в причастности к этому подозревают Россию и ее теневой флот.