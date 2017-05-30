Казахстан и Россия усилят сотрудничество в области авиационных поисков

На расширенном заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сенат рассмотрел проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания».

Целью соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами двух государств в области поиска и спасения пассажиров и экипажей, терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, сообщает пресс-служба Сената.

«В рамках соглашения предусмотрено, что поисково-спасательная служба государства одной стороны получает сообщение об авиационном происшествии или инциденте в своем районе поиска и спасания, при этом незамедлительно принимаются все необходимые меры по поиску и спасанию. Помощь оказывается любому лицу независимо от гражданства или статуса такого лица либо обстоятельств, при которых оно было обнаружено», - говорится в сообщении.

Кроме того, поисково-спасательные службы Казахстана и России, согласно проекту закона, смогут взаимодействовать «путем проведения совместных учений, регулярных проверок межгосударственных каналов связи, взаимных визитов экспертов, обмена поисково-спасательной информацией».