Синоптики прогнозируют прекращение осадков в Казахстане

На большей части Казахстана ожидается прекращение осадков. Это связанно с влиянием антициклона, сообщает пресс-служба Казгидромета.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с которым ожидается прекращение осадков, лишь северо-запад, север и восток республики будет находится под влиянием фронтальных разделов, с которыми сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усиление ветра, возможен град, сообщили синоптики.

В Акмолинской области ожидается ночью местами, днем на большей части ветер 15-20, порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман. В Северо-Казахстанской области - усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Павлодарской, ночью в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +21+23°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +22+24°С.