Поправки в законодательство по перераспределению полномочий между ветвями власти одобрил мажилис

В среду на пленарном заседании мажилис одобрил проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», предусматривающий передачу части президентских полномочий правительству и высшему судебному совету.

«В своем специальном обращении президентом было поручено перераспределить полномочия между ветвями государственной власти, установленных на уровне законов. Специальной рабочей группой, созданной распоряжением главой государства, определен перечень полномочий президента, подлежащих перераспределению. Это полномочия по регулированию экономических процессов», - объяснил историю разработки законопроекта министр юстиции Марат Бекетаев.

Законопроект предусматривает поправки в конституционные законы «О Президенте», «О Правительстве» и «О судебной системе и статусе судей». В частности, предлагается передать такие полномочия от президента правительству, как образование республиканской бюджетной комиссии и определение порядка составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета; определение по согласованию с президентом системы государственного планирования.

«Вместе с тем за главой государства предлагается закрепить право по утверждению стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту. Также проектом конституционного закона предусматривается передача высшему судебному совету полномочия президента по установлению порядка выдачи удостоверений судьям», - заключил глава Минюста.