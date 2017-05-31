​Тенге вернулся к отметке в 312 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $37,5 млн., показав рост на $9,2 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $51,59 за баррель. Как пишут Ведомости, внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК о сокращении добычи, которое недавно было продлено, на базовые для нефтяного рынка факторы. В ближайшее время на котировки может повлиять очередной отчет минэнерго США о запасах нефти в стране, который будет опубликован в четверг.

Снижение запасов нефти отмечается в США уже семь недель подряд – это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, отмечают эксперты. Недавнее решение о продлении соглашения об ограничении добычи установит дно для цен на нефть на уровне чуть выше $50 за баррель, считают аналитики RBC Capital Markets. Они придерживаются «бычьего» прогноза для нефтяного рынка на долгосрочную перспективу. Цена WTI подойдет к $65 за баррель и выше, поскольку рынок станет более сбалансированным во втором полугодии 2017 года, полагают аналитики RBC.

Эксперты TD Securities полагают, что решение нефтедобывающих государств продлить соглашение об ограничении добычи приведет к значительному дефициту нефти уже в текущем году. «Сейчас хорошее время, чтобы делать ставку на рост нефтяного рынка», – отмечают аналитики TD.