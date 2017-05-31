​Bank RBK и Qazaq Banki могут завершить процедуру объединения к концу года

Председатели правления Bank RBK и Qazaq Banki подписали меморандум об объединении, и сообщили о начале процедуры по оценке активов. Институты рассчитывают завершить консолидацию к концу этого года, заявили главы банков на пресс-конференции в среду.

«Решение об объединении было продиктовано желанием наших акционеров. Мы все видим, что тенденция (на финансовом рынке - V) идёт к объединению банков. Ситуация (в экономике - V) такова, что чем больше банк, тем больше для него открывается возможностей и ресурсов. Поэтому мы не хотим упустить момент, когда сложились благоприятные условия. Мы будем использовать сильные стороны наших финансовых институтов. И в этих условиях банк сможет совершить рывок вперёд», - объяснил мотив объединения председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов.

Глава банка вновь подчеркнул, что после объединения банк войдёт в ТОП-5 по уровню активов: «Мы планируем увеличить их рентабельность, также серьёзно вырастут наши возможности в части кредитования. Даже возможности на 1 заёмщика будут более выгодными». Он также заметил, что если провести математические вычисления показателей банков по состоянию на 1 мая, совокупный размер их активов составит порядка 1,3 трлн тенге, общая доля рынка – 5,5%, а кредитный портфель – 7-7,2% от всего банковского сектора. Примерно эти позиции может занять институт после консолидации.

По словам председателя правления Qazaq Banki Гани Токсанбаева, на этой неделе банки уже приступили к оценке активов. На завершение процедуры может потребоваться 1-2 месяца, а закончить объединение банки планируют до конца года. Стратегия банка при этом останется прежней – он продолжит работать как универсальный институт и концентрироваться на кредитовании корпоративных заёмщиков, а также малого и среднего бизнеса. Банк также не планирует сокращать сотрудников.

Относительно изменений долей акционеров Мажинов пояснил, что бизнесмен Владимир Ким подал документы для получения статуса крупного участника банка. Точной информации о его будущей доле пока нет, однако он намерен стать «одним из самых крупных акционеров». Вместе с этим он указал и на отсутствие конкретного ориентира по докапитализации банка. Это связано как с возможностью их пересмотра в ближайшее время, так и с обсуждением участия в программе по оздоровлению финансового сектора Национального банка.

В начале мая Bank RBK занимал 9 место по размеру активов, которые составили 945,9 млрд тенге. Объём ссудного портфеля банка составил 747,6 млрд тенге, а размер собственно капитала – 94,9 млрд тенге. Qazaq Banki расположился на 13 строчке, с объёмом активов в 427 млрд тенге. Ссудный портфель банка составил 329 млрд тенге, а собственный капитал – 40 млрд тенге.