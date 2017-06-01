Парламент ратифицировал соглашение по маркировке меховых изделий

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о маркировке меховых изделий». Этим документом власти намерены увеличить поступление налогов в бюджет и сократить уровень теневой экономики в этой сфере.

«Протокол предусматривает продление срока действия cоглашения до 31 декабря 2018 года. Для реализации пилотного проекта в Казахстане проведены все подготовительные мероприятия, разработка информационной системы «Маркировка товаров» завершена в конце 2016 года», - рассказал сенаторам министр финансов Бахыт Султанов.

Пилотным проектом определен ряд целей. Для потребителя – это обеспечение подробной информацией о приобретаемом товаре, защита от контрафактной продукции, для предпринимателей – выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса, защита рынка от нелегальной продукции и соблюдения прав на интеллектуальную собственность. Ну а для государства - сокращение объема теневой экономики и увеличение поступления налогов в бюджет.

«Пилотный проект предусматривает маркировку меховых изделий импортированных из третьих стран и произведенных на территории РК, по предварительным расчетам ожидается увеличение поступлений налогов и таможенных платежей на 30 % или около 600 миллионов тенге», - сообщил министр.

По его мнению, наличие маркировки позволит добросовестным экспортерам осуществлять торговлю на всей территории Евразийского экономического союза, при этом не маркированная продукция не будет допущена на рынок Казахстана.

«По результатам пилотного проекта будет проведен анализ. В настоящее время на площадке Евразийской экономический комиссии обсуждается проект нового соглашения о введении маркировки товаров. Согласно проекта соглашения перечень товаров будет утверждаться советом Евразийской экономической комиссии, с учетом результатов пилотного проекта», - заключил глава Минфина.