С начала года 27 детей утонули, 16 - погибли при пожаре

Из года в год основной причиной гибели людей на воде является нарушение элементарных правил безопасности. По состоянию на 1 июня 2017 года на водоемах страны утонуло утонуло 52 человек, чуть больше половины из которых - дети, сообщает в четверг пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел.

«Несмотря на проводимую работу по профилактике мер безопасности на воде население страны в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде ежегодно подвергается к происшествиям на водоемах», - утверждают в КЧС.

По предварительному прогнозу «Казгидромет» в летний период в южных, западных и восточных регионах страны прогнозируется аномально жаркая погода, местами до 40 градусов тепла. Пик купального сезона приходится на июнь-июль месяцы - в указанный период ожидается массовое посещение людьми водоемов. Спасатели советуют перед купанием внимательно обследовать водоем.

В комитете отмечают, что из числа утонувших людей большинство приходится на людей в возрасте 26-35 лет, при этом 75% утонувших - мужчины.

В КЧС также обратили внимание на вопрос соблюдения пожарной безопасности. «С января по май месяцы 2017 года на пожарах погибло 16 детей (дошкольного –14, учащиеся: от 7 до 10 лет – 1, от 10 до 16 - 1), 10 из которых погибли из-за оставления без присмотра; получили травмы 27 детей. От отравления угарным газом погибло 10 детей (дошкольного – 7, учащиеся: от 7 до 10 лет – 1, от 10 до 16 - 2); травмировано 342 ребенок (дошкольного – 158, учащиеся: от 7 до 10 лет – 85, от 10 до 16 - 99)», - говорится в распространенном сообщении.