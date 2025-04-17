Конституционный суд признал несоответствующим Конституции определение национальности только по родителям

Конституционный суд, рассмотрев обращение по проверке на соответствие статьи 65 Кодекса «О браке и семье», признал ее несоответствующей Конституции. Согласно этой статье, национальность ребенка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем может быть изменена только на национальность другого родителя. Однако, как посчитал суд, законодательством не учитываются жизненные ситуации, а поэтому статья не предусматривает иные способы определения или изменения национальности.

По информации суда, опекун пыталась внести дополнение в актовую запись о рождении ребенка, чтобы в дальнейшем определить его национальность по национальности родителя, но получила отказ из-за отсутствия подтверждающих документов. Однако мать ребенка умерла и при жизни не имела документов, а данные об отце отсутствуют. Опекун же пыталась внести изменения на основании имеющихся сведений. Позднее суды, сославшись на статью 65 Кодекса «О браке и семье», решили, что невозможно установить национальность ребенка, если не установлена национальность его родителей.

Опекун обратилась в Конституционный суд, посчитав, что эта статья противоречит пункту 1 статьи 19 Конституции, согласно которому каждый вправе определять и указывать или не указывать свою национальную принадлежность.

Конституционный суд указал, что определение национальности связано с самоидентификацией человека, на которой могут сказываться семейные и родственные связи и другие обстоятельства. И хотя выбор, основанный на национальности родителей, является доминирующим, он не всегда возможен в силу различных жизненных ситуаций (неизвестны родители, отсутствуют сведения об их национальности, ребенок усыновлен либо воспитывался другими людьми и др.).

«Статья 65 КоБС не учитывает такие ситуации и таким образом не в полной мере отвечает тому, что заложено в Конституцию. Конституционный суд признал указанную статью не соответствующей Конституции в части, не предусматривающей иные (кроме как по родителям) способы определения и изменения национальности в случаях, когда родители ребенка или их национальность неизвестны, а также в других жизненных ситуациях, затрагивающих законные интересы граждан», - отмечается в сообщении суда.

В то же время недостаточно одного только желания человека принадлежать к определенной национальности, когда она указывается в документах, удостоверяющих личность или имеет какое-либо другое правовое значение. Поэтому государство может проверять сведения, представленные лицом в таких случаях.