В Казахстане с мая начнут работу мобильные бригады поликлиник

С 1 мая в Казахстане вступит в силу приказ министра здравоохранения о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. Согласно документу, на вызовы четвертой категории срочности будут выезжать мобильные бригады поликлиник.

При поступлении вызовов четвертой категории срочности диспетчер станции скорой медицинской помощи будет передавать вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в часы их работы: с 08:00 до 19:00 в будние дни. Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, будет с 8:00 до 19:00 в будние дни и в субботу с 8:00 до 12:00. Вызовы четвертой категории срочности вне часов работы ПМСП будут обслуживаться бригадой станции скорой медицинской помощи.

Также установлено время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад к пациенту с момента получения вызова от диспетчера. Первой категории срочности – до 10 минут; второй категории срочности – до 15 минут; третьей категории срочности – до 30 минут; четвертой категории срочности – до 60 минут. А время прибытия мобильной бригады при организации ПМСП – до 60 минут, при этом они будут оказывать медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации ПМСП.

Напомним, к первой категории срочности вызовов относится состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу его жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи; ко второй – представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи; к третьей – состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи; к четвертой – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Создать мобильные бригады обязаны организации ПМСП независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения. Одна мобильная бригада создается на 25 тыс. населения. Если прикреплено к ПСМП менее 25 тыс. человек, то создается минимум одна такая бригада. Их количество будет увеличиваться, в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем в сельских населенных пунктах допускается передача обслуживания вызовов мобильных бригад в аутсорсинг в медицинские организации или субъекты здравоохранения, имеющие лицензию на оказание скорой медицинской помощи.

Минздрав предложил эти новшества в сентябре прошлого года. Тогда в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» заявили, что ПМСП не смогут выполнить эти обязательства, потому что у них нет на это денег. В НПП дали отрицательное экспертное заключение по предлагаемым нововведениям.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в октябре заявляла, что частные медицинские организации должны организовать мобильные бригады, чтобы разгрузить скорую помощь, так как получают за это деньги от государства. По ее словам, раз у частных медорганизаций есть прикрепленное население, они вошли в реестр поставщиков медицинских услуг, взяли определенные объемы, соответственно, должны нести ответственность за это. Более того, дополнительно к подушевому нормативу они получают деньги из бюджета.