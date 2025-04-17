Судья попросил участников процесса по делу об убийстве Шерзата Полата не давать комментарии СМИ

В четверг в Талдыкоргане началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. Судья Ержан Жанузаков попросил участников судебного процесса не давать комментарии СМИ, а также вновь отказал всем сторонам в изменении места проведения суда.

«Суд проходит открыто, к нему обеспечен доступ СМИ, он проводится в прямом эфире. В связи с этим, для того чтобы не распространять ложную информацию, мы просим участников суда не давать комментарии СМИ. В некоторых случаях, согласно закону, это может считаться давлением на суд», - заявил Жанузаков в самом начале суда.

Несколько адвокатов со стороны защиты и потерпевших попросили перенести суд из Талдыкоргана в Алматинскую область или Алматы либо дать возможность подключаться к процессу онлайн.

«Извиняюсь, у меня есть проблемы по здоровью, у меня скачет давление, прошу перенести процесс в Алматинскую область», - заявила бабушка убитого подростка Жумабике Кадирова.

Однако судья сообщил, что суд «придерживается того же мнения» касательно проведения процесса в Талдыкоргане. Что касается подключения онлайн, Жанузаков сообщил, что из-за трансляции процесса в прямом эфире это невозможно, так как «участников может быть не слышно».

Всего на скамье подсудимых девять человек, все они обвиняются в хулиганстве, двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на убийство. По версии обвинения, непосредственно убийство совершил Шынасыл. Помимо хулиганства, Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Также несовершеннолетний Думан Ыскаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления. Сестра отца Полата Перизат Нурымова сообщала, что их семья не согласна, что их судят по отдельности.

«Нас это не устраивает. Должны были судить как групповое. Они приехали на одной машине и уехали на одной машине», - сказала она.

Большинство подсудимых - 1996-2000 года рождения, самому старшему 32 года, а самому младшему - 17 лет. Четверо из обвиняемых уже ранее привлекались к уголовной ответственности, один из них был осужден на 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности в 2024 году. Двое других получили ограничение свободы за умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью и еще один был осужден за воспрепятствование деятельности прокурора.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».