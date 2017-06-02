Экс-глава Росграницы назначен руководителем горадминистрации Байконура

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместным решением назначили руководителя городской администрации Байконура. Им стал бывший глава Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Константин Бусыгин, сообщает Коммерсант .

По данным издания, информация о смене главы городской администрации Байконура появилась несколько месяцев назад.

«На прошлой неделе было принято окончательное решение, а в понедельник, 30 мая, президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев совместным решением утвердили преемника господина Петренко. Им стал бывший глава Росграницы Константин Бусыгин. Ожидается, что официально он будет представлен на следующей неделе, когда на Байконур для переговоров прибудет российская делегация во главе с господином Рогозиным», - пишет Коммерсант.

Как сообщает источник издания, у Константина Бусыгина нет опыта работы в космической отрасли, однако «он проявил себя как хороший организатор и грамотный управляющий: сначала на работе в "Ижмаше" (ныне концерн "Калашников"), а затем и в Росгранице».

Сам Бусыгин от комментариев воздержался.

Ожидается, что на на следующей неделе Дмитрий Рогозин и первый заместитель премьера Казахстана Аскар Мамин проведут пятое заседание казахстанско-российской межправительственной комиссии по Байконуру. Среди прочего будут обсуждаться перспективы развития инфраструктуры космодрома и реализация проекта «Байтерек».