​В Алматы проведут первую акцию по проверке научной грамотности

В Алматы проведут первую акцию «Открытая лабораторная работа» по проверке научной грамотности. Участникам будет предложено за один академический час ответить на несколько десятков вопросов и проверить, как их картина мира отражает его реальное устройство.

Тестирование будет основываться на вопросах такого характера: Содержит ли подсолнечное масло холестерин? Что может двигаться быстрее света? Почему Луна не падает на Землю? Правда ли, что мы используем мозг на 10%?

Организаторы отмечают, что участникам тестирования не понадобится знание формул, навыки обращения с колбами, реактивами и даже калькулятором. Их основным инструментарием будут логика, здравый смысл, наблюдательность и критическое мышление.

Участие в тестировании могут принять все желающие от 14 лет, независимо от уровня подготовки и знаний. Необходима предварительная регистрация. Место проведения: Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления, Медеуский район, микрорайон Горный Гигант, улица Жамакаева, 145 (угол улицы Нурлыбаева). Мероприятие начнётся в 10:30 утра.

Тестирование проводит научно-популярный журнал OYLA при поддержке компании Chevron и Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления.