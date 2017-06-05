​В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами

В ближайшие три дня на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами. В горных районах страны, на юге и востоке, ожидаются сильные дожди. На некоторых реках Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков, сообщает в понедельник РГП «Казгидромет».

На Казахстан с центральных районов европейской части России надвигаются новые атмосферные фронты. Частое и быстрое перемещение фронтов через территорию республики связано с установившимся в тропосфере западно-восточным переносом влажных воздушных масс Атлантики. Из-за этого, помимо осадков, в большинстве регионов ожидается температура воздуха около и ниже климатической нормы.

В ближайшие два дня в Алматы днём ожидается переменная облачность и осадки с грозой. Температура воздуха днём составит от 21 до 23 градусов по Цельсию, ночью – 12-14 градусов. 8 июня сохранится переменная облачность, но без осадков. Температура днём составит 25-27 градусов тепла, ночью – 10-12.

В Астане во вторник ожидается переменная облачность и осадки. Днём температура составит 19-21 градус тепла, ночью 7-9. В среду и четверг будет наблюдаться переменная облачность, осадки, температура будет колебаться между 20-23 градусами днём, 5-10 градусами ночью.