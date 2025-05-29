Задержаны оператор и бывший сотрудник «Клоопа»

В ночь на 29 мая в Бишкеке были задержаны оператор независимого издания «Клооп» Александр Александров, у которого днем ранее провели обыск, и бывший сотрудник издания Жоомарт Дуулатов, сообщает «Клооп» со ссылкой на адвоката Бакыта Автандила. При этом адвоката не допускали к его подзащитным.

Задержанных доставили в ИВС ГКНБ Бишкека и в течение 48 часов им должны избрать меру пресечения. По словам адвоката, их подозревают в призывах к массовым беспорядкам.

«Мы считаем задержания необоснованными. <...> Они не допускали адвокатов, так как не считали необходимым при личной беседе с подозреваемыми допускать адвокатов. Однако мы считаем это грубым нарушением норм уголовного процессуального законодательства. Меня более шести часов не допускали к моим подзащитным», - сказал Автандил.

При этом пока материалы дела адвокатам не предоставлены и точные обвинения в адрес задержанных неизвестны.

Бывших и действующих журналистов «Клоопа», а также их друзей силовики Кыргызстана начали задерживать утром 28 мая. У троих журналистов издания провели обыски и изъяли технику. Следователи ГКНБ не сообщили причин задержания и допросов и ни к одному задержанному не пустили адвокатов во время допроса.

Ночью пятерых задержанных отпустили с подпиской о неразглашении. По словам Автандила, отпущенным ничего не предъявляется, они были допрошены в качестве свидетелей.

Власти Кыргызстана в последние годы развернули широкие репрессии против журналистов, активистов, политиков и правозащитников, представляя критику действий властей как попытки организации массовых беспорядков.

В прошлом году шесть лет лишения свободы получила Махабат Тажибек кызы – директор расследовательского медиа «Темиров Live». Ее коллега Азамат Ишенбеков был приговорен к пяти годам лишения свободы, но в этом году помилован президентом.

Ухудшение ситуации с правами человека и гражданскими свободами произошло в Кыргызстане после прихода к власти Садыра Жапарова.