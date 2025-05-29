Сатыбалды поручил подготовить Алматы к зиме до сентября

Аким Алматы Дархан Сатыбалды во время рабочего объезда ознакомился с модернизацией инженерной инфраструктуры города и провел рабочее совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Руководители городских управлений, коммунальных служб и подрядных организаций доложили ему о проведенной работе по модернизации и строительству объектов инженерной инфраструктуры, сообщила пресс-служба акимата.

Всего в этом году планируется реконструировать 39 км теплосетей, 238 км электросетей, 260 км водопроводных и 34,7 км газовых сетей. Также предусмотрено строительство и модернизация 347 км сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт 69 и реконструкция 16 котельных с заменой оборудования – 12 котлов, 47 механизмов, 11 емкостей и газового оборудования.

В целом уровень износа сетей теплоснабжения оставляет 56,1%, электроснабжения – 64,5%, водоснабжения – 51,73%, газоснабжения – 36%.

Аким города подчеркнул важность системной работы по обновлению инженерной инфраструктуры.

«Я ежедневно буду получать сводки о ходе подготовки к отопительному сезону. Если где-то возникнут отставания - будем принимать меры. По модернизации магистральных линий и энергетических проектов договоры заключены, финансирование обеспечено, работа ведется. Важно не ослаблять контроль, особенно по готовности жилого сектора и социальных объектов», - отметил Сатыбалды.

После совещания Дархан Сатыбалды посетил ряд ключевых объектов инженерной инфраструктуры города. Это ТЭЦ-2 и районная котельная «Орбита», где идет модернизация, котельная «Южная» в Бостандыкском районе, которую расширяют. Также Сатыбалды ознакомился с реконструкцией теплотрассы в контуре улиц Бухар Жырау – Масанчи – Габдуллина – Байтурсынова – Сатпаева. Работы рассчитаны на два года с переходом на 2026 год. Подача горячей воды на период реконструкции сохраняется.

По итогам рабочего объезда Дархан Сатыбалды поручил завершить все ключевые работы до начала отопительного сезона, уделить особое внимание подготовке социальных объектов – школ, детских садов и больниц. В целом он установил крайний срок подготовки к зимнему периоду – 31 августа. Аким подчеркнул, что контроль за качеством и сроками реализации проектов будет постоянным.