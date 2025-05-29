Суд США заблокировал большую часть пошлин Трампа на импорт

В среду, 28 мая, федеральный суд по вопросам международной торговли США постановил, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, введя масштабные пошлины, которые привели к росту стоимости импорта для всех, сообщает CNN .

Коллегия из трех судей заблокировала введенные Трампом глобальные пошлины, включая пошлины «Дня освобождения», объявленные им 2 апреля. В частности, заблокированы 30%-ные тарифы для Китая, 25%-ные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10%-ные универсальные тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты. Однако это не влияет на 25%-ные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадали под действие раздела 232 Закона о расширении торговли — другого закона, чем тот, который Трамп цитировал в своих более широких торговых действиях.

Суд установил окно в 10 календарных дней для административных распоряжений «для приведения в действие постоянного запрета». Это означает, что большая часть тарифов Трампа будут приостановлены, если апелляционная инстанция и Верховный суд США поддержат это.

Напомним, 2 апреля Трамп ввел значительные пошлины на импорт из некоторых ближайших торговых союзников Америки, но уже 9 апреля ввел 90-дневную паузу, оставив в силе «универсальные» 10-процентные пошлины на большинство товаров, ввозимых в Соединенные Штаты.

Трамп ввел эти пошлины без конгресса, применив Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который дает президенту полномочия действовать в ответ на необычные и чрезвычайные угрозы. Трамп также сослался на этот закон, когда ввел 20%-ные пошлины на товары из Китая и 25%-ные пошлины на многие товары из Мексики и Канады, призванные пресечь незаконный оборот фентанила в США.

Суд согласился с тем, что у Трампа не было полномочий вводить эти пошлины даже после объявления чрезвычайного положения в стране.

«Мы возбудили это дело, потому что Конституция не дает ни одному президенту неограниченных полномочий для переворота экономики. Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента», - заявил генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд.