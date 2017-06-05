​Назарбаев встретился с Кулибаевым и Масимовым

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем президиума НПП «Атамекен» Тимуром Кулибаевым и председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым. На первой встрече он обсудил развитие предпринимательства, на второй – безопасность во время «ЭКСПО 2017», сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

Во время встречи с Кулибаевым президент рассказал о важности поддержки малого и среднего бизнеса и государственной работе в этом направлении. «За последнее время со стороны правоохранительных и местных органов мы приняли много важных решений по поддержке малого и среднего бизнеса. Это и вопросы микрокредитования и обучения людей бизнесу», - отметил он.

Кулибаев ознакомил его с работой НПП «Атамекен» в регионах Казахстана и рассказал о программе обучения предпринимателей «Бастау». По его словам, в рамках неё палата вместе с акиматами создала микрофинансовые организации и систему фондирования выпускников. «Мы презентовали эту программу правительству. Правительство поддержало. На этот год выделили 1 миллиард 2 миллиона тенге. Будем работать в 80 районах и обучим 15 тысяч человек», - сказал Кулибаев.

Во время встречи с Масимовым глава государства получил информацию о работе КНБ по обеспечению правопорядка перед началом выставки «ЭКСПО 2017». Назарбаев подчеркнул, что ведомству важно полностью контролировать вопросы безопасности во время мероприятия и других крупных мероприятий, которые пройдут в этот период.