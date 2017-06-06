Более 1000 объектов в Астане проверены на предмет террористической укрепленности

Департаментом внутренних дел Астаны продолжается работа по проверке объектов, уязвимых в террористическом отношении на предмет их антитеррористической укрепленности, сообщает во вторник пресс-служба департамента внутренних дел Астаны.

Рабочей группой ДВД города с начала года проверены более 1000 объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе 102 особо важных государственных, 118 стратегических, 39 опасных производственных и 829 объектов массового скопления людей.

«В ходе проверки торговой сети супермаркетов «GREEN Mart» установлено, что руководителем данного объекта были проигнорированы нормы, предусмотренные требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. По результатам проверок был составлен административный материал по ст. 149 ч.1 КРКоАП (Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении) и направлен административный суд», - говорится в распространенном сообщении.

Решением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны на руководителя объекта ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart» был наложен штраф в размере 500 МРП (1 060 500 тенге), говорится в заключении.