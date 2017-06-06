Признаки пастереллеза наблюдаются у 52 голов скота – аким района

Признаки пастереллеза наблюдаются у 52 голов крупного рогатого скота в двух селах Нуринского района Карагандинской области, сообщил аким района Никанбай Омарханов. По его словам, в регионе работают 16 ветеринарных инспекторов, все погибшие зараженные животные вывезли на огороженный скотомогильник.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинскй области, на сегодняшний день в районе признаки заболевания проявились у 52-х голов КРС в двух населенных пунктах.

«В селе имени Мынбаева произошел падеж 21 головы, в том числе семи телят. В соседнем селе Заречное у коров имеются симптомы заболевания, падежа не зарегистрировано», - цитируют в акимате Никанбая Омарханова.

По его словам, очаг вспышки болезни локализован оперативно, приняты меры по недопущению распространения болезни.

«Ситуация находится под контролем», - подчеркнул он.

Аким района заверил, все, у кого пала скотина, получат компенсации.

«Сначала остановим болезнь, потом посчитаем ущерб. Ни один человек не останется без компенсации. Учтем пожелания людей. Кто-то захочет взять деньгами, кто-то натурой,» - пообещал Омарханов, отметив, что сейчас перед властями стоит две задачи - остановить болезнь с постановкой правильного диагноза и определить источник болезни.

Как объясняют в акимате, источник заражения может быть разным – вода, ядовитые травы, воздушный путь, почва. На данный момент в селах работают 16 ветинспекторов, павший скот вывезли на огороженный скотомогильник. На въезде и выезде в село имени Мынбаева, где произошел падеж скота, установлены дезбарьеры. Передвижение транспорта отслеживают сотрудники местной полицейской службы.

«Со дня на день ожидаем заключение лабораторных исследований. И тогда станет известен точный диагноз», - заключил аким района.