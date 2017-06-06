Перед судом в Атырау предстали члены «Таблиги Джамаат»

В суде №2 города Атырау началось рассмотрение уголовного дела в отношении шести подсудимых, которые обвиняются в организации и участии в деятельности запрещенной на территории Казахстана организации «Таблиги Джамаат», сообщает во вторник пресс-служба Атырауского областного суда.

«Органами следствия было предъявлено обвинение подсудимым жителям Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской области, проживавшим в гор.Атырау, в том, что они проводили действия, направленные на развитие ячейки в Атырауской области, увеличение количества последователей, то есть осуществляли действия, направленные на участие и организацию деятельности экстремистской организации», - говорится в распространенном сообщении.

26 февраля 2013 года решением Сарыаркинского районного суда Астаны вынесено решение о запрете деятельности организации «Таблиги джамаат» в Казахстане. Религиозное движение признано в республике деструктивным.