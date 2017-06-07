Главная Новости #Иран Трое неизвестных открыли огонь в парламенте Ирана Сообщается о двоих раненных Данияр Молдабеков 2017-06-07 12:41:00 224 ФОТО с сайта википедии Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Трое неизвестных открыли огонь в парламенте Ирана, сообщает агентство Tasnim. «Трое нападавших в парламенте; двое ранены; перестрелка продолжается», - говорится в твиттере Tasnim. По данным агентства личность и цели нападавших пока не установлены. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Подписаться на еженедельную рассылку Подписаться Свежее из этой рубрики ИГ взяла на себя ответственность за нападение на иранский парламент и мавзолей Хомейни Новости Джеки Чан не исключает возможности снять фильм в Казахстане Новости В Алматы в одном из арыков нашли труп девушки Трехлетний бюджет – достижение Казахстана, его надо сохранить – Сулейменов Новости «Стыд и позор!» - депутаты об отчете правительства и счетного комитета по исполнению бюджета Новости 13 человек пострадали в результате нападения на парламент Ирана и Мавзолей Хомейни Объединение независимых профсоюзов «Аманат» заявило о получении временной регистрации Новости Сотрудники алматинского ДЧС спасли тонущую третьеклассницу Новости Вопрос перехода на однолетний бюджет рассматривают в Казахстане Loading... Просматриваемые Новости 01.06.2017 Юрий Пак выйдет на свободу Новости 01.06.2017 Тунгышбай Жаманкулов признан виновным в растрате чужого имущества Новости 01.06.2017 С 1 июля казахстанцы смогут получить 20 госуслуг без электронной подписи Новости 07.06.2017 В Минюсте объяснили, почему Усенов выехал из страны, несмотря на долги Новости 31.05.2017 Двое казахстанцев пострадали в результате взрыва в Кабуле Новости 03.06.2017 Халык банк и Qazkom обнародовали условия сделки