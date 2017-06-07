Сообщается о двоих раненных
Трое неизвестных открыли огонь в парламенте Ирана
ФОТО с сайта википедии

Трое неизвестных открыли огонь в парламенте Ирана, сообщает агентство Tasnim.

«Трое нападавших в парламенте; двое ранены; перестрелка продолжается», - говорится в твиттере Tasnim.

По данным агентства личность и цели нападавших пока не установлены.

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