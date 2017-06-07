Один из охранников парламента погиб
13 человек пострадали в результате нападения на парламент Ирана и Мавзолей Хомейни
trend.az

Не менее восьми человек получили ранения в результате нападения на здание иранского парламента в Тегеране. Кроме того, неизвестные напали на Мавзолей аятоллы Хомейни. В результате пять человек были ранены, сообщает Meduza со ссылкой на агентство «Мехр».

Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно, отмечают иранские СМИ. Как сообщает Press TV, на парламент напали не менее четырех человек. Депутаты парламента рассказали, что они были вооружены автоматами Калашникова.

Ранее сообщалось, что один из охранников парламента был убит. Здание парламента оцеплено.

СМИ также сообщали, что на мавзолей Хомейни напали три человека. Двоих задержали, третий привел в действие пояс смертника. О погибших в районе мавзолея не сообщается.

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