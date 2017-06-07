«Стыд и позор!» - депутаты об отчете правительства и счетного комитета по исполнению бюджета

Отчеты правительства и счетного комитета по исполнению бюджета всегда вызывают в парламенте массу споров и противоречий. Депутаты обвиняют членов правительства в не освоении средств, а порой и вовсе в халатном отношении к работе. Каждый год говорят о введении персональной ответственности администраторов бюджетных программ. Обе стороны обещают разработать соответствующий законопроект по ужесточению, и вновь и вновь все остается только на словах.

Отчеты правительства и счетного комитета – редкий случай, когда кабинет министров в полном составе собирается в мажилисе, затем и сенате, а потом на совместном заседании палат парламента. Соответственно, у депутатов появляется возможность задать все интересующие вопросы главам министерств и ведомств. Тем самым получить ответ на поставленный вопрос из первых рук, а не через запросы. Поэтому и вопросы народные избранники задают на самые различные темы. На этот раз камнем преткновения стало достижение целевых индикаторов в сфере здравоохранения. Депутата Зауреш Аманжолову обеспокоила проблема дефицита кадров в сфере здравоохранения. При изучении данных правительства и счётного комитета она выяснила, что двумя отчётами имеются разногласия. В отчёте правительства, по ее словам, на странице 487 указано: «достигнут результат, и дефицит врачебных кадров снизился на 241 человек». Однако в отчёте счётного комитета на странице 241, указано: «показатель снижения дефицита врачебных кадров не выполнен». То есть, планировалось 2095 исполнение – ноль.

«Как так получается, что даже на таком самом высоком уровне государственные органы не могут разобраться с обеспеченностью отрасли такими вопросами? - поинтересовалась Аманжолова. - Ведь на основании ваших данных делаются анализы, используются в докладах, делаются выводы. Поэтому у меня вопрос обоим руководителям, скажите пожалуйста, как так получилось и прокомментируйте данную ситуацию».

Первым слово предоставили министру здравоохранения Елжану Биртанову, который объяснил: «У нас нехватка кадров, дефицит планировался на уровне 2095 должностей, в 2015 году это было 3015. Мы планировали снизить на тысячу. По итогам 2016 года мы снизили этот дефицит до 1854. По существу, мы перевыполнили данный показатель и, таким образом, дефицит у нас 1854. Дефицита ноль в принципе не должно быть», - объяснил он.

А вот председатель счетного комитета Нурмухамбет Абдибеков заявил, что от своих слов не отказывается. Однако, он думает, что цифры надо уточнить.

«Уважаемые начальники большие, разберитесь!, - тут же возмутился спикер палаты Нурлан Нигматулин. - Стыд да позор! Либо подписывая документы не читаете, либо не понимаете, что подписываете. Отправляете в парламент документы, которые абсолютно друг другу противоречат!».

Вспомнили депутаты и про квазигосударственный сектор, которые держат «немалые» бюджетные средства на контрольных счетах наличности. И лежат они там «мертвым грузом», напомнил депутат Павел Казанцев.

«При больших остатках денег на контрольных счетах наличности продолжается практика выделения дополнительных средств этим же предприятиям из республиканского бюджета и национального фонда. В 2016 году на увеличение уставного капитала фонда «Самрук-Казына» для строительства объектов инфраструктуры на территории СЭЗ «НИНТ» правительством выделено 10 млрд тенге. Безусловно, это хорошая сумма для создания инфраструктуры важного индустриального проекта, есть и опытный оператор проекта. Но выясняется, что у этого оператора на контрольных счетах наличности уже числятся остатки на сумму 21 млрд тенге государственных денег. Теперь вы к ним приплюсовываете еще 10 млрд тенге вновь выделенных. Какая была необходимость выделения дополнительных средств?» - привел пример мажилисмен.

И эта практика, по убеждению депутата, становится уже постоянной. Всего же, напомнил он, на счетах казначейства уже несколько лет лежат 98 миллиардов бюджетных тенге, а на начало 2017 года остатки составили 113,1 млрд тенге. И все это средства, выделенные квазигоссектору.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов признался, эту проблему в правительстве знают давно. И в первую очередь она проистекает из того, что «финансово-экономическое обоснование, которое, прежде чем вклад в уставной капитал фактически перечисляется, должно быть обосновано, просмотрено, поддержано на республиканской бюджетной комиссии и в бюджете поддержано, оно делается, как и весь бюджет, на трехлетний период». Соответственно, на тот или иной проект, если заложено погодовое финансирование по 5-10-15, эти суммы перечисляются исходя из общего подхода к трехлетнему бюджету. Что касается фактического неосвоения по СЭЗ «НИНТ», то там, объяснил Сулейменов, произошла корректировка технико-экономического обоснования и корректировка строительной документации. ТО есть, это «достаточно объективные причины, почему они не смогли освоить».

«Но что касается системного вопроса, мы хотим в законодательстве, что касается финансово-экономического обоснования на увеличение уставных капиталов квазигосударственного сектора, не делать на три года. То есть отойти от общего трехлетнего подхода, перейти на ежегодный, и каждый год смотреть эту ситуацию. Если не освоены деньги, на следующий год эти деньги не будут автоматом идти», - заверил глава Миннацэкономики.

Зашла речь и проверках счетного комитета. Нигматулин, например, отметил важность даже не факта проверки, а его результата. А это, как правило, объем возмещения ущерба и количество привлеченных к ответственности за нарушения. Только тогда, по его мнению, будет эффективность работы.

«Мы часто говорим об ответственности администратора бюджетных программ, государственных органов, но в последнее время появились вопросы не только к проверяемым, но и к проверяющим. Только при вот такой взаимной ответственности всех сторон мы сможем навести какой-то порядок использования государственных средств.

Прокричали на всю страну, о сотне похищенных миллиардов, а в результате-то - пшик! Ни одного обвинительного приговора по вашим материалом, ни одного материала в суд», - констатировал он.

Спикер продолжил, мол, по заверениям счетного комитета материалы передаются в правоохранительные органы, вот только в прошлом году по этим материалам не было вынесено ни одного обвинительного приговора.

«Ни одного обращения вашего в судебную инстанцию, хотя вы единственный в стране уполномоченный орган, который может обратится напрямую в суд. Даже по тем материалам, которые вы передаете, они не доходят до суда. И в большей степени, они не доходят по причине низкого качества представленных материалов», - заключил он.

Глава счетного комитета в свою очередь парировал, что по итогам 2016 года, по выявленным нарушениям, в первую очередь, выдаются предписания по объектам контроля для устранения выявленных нарушений. Кроме того, было 29 фактов, где выявили и усматривали признаки финансовых нарушений, влекущие уголовную ответственность. Материалы по ним передавали в правоохранительные органы. Однако по 14-ти н сегодняшний день отказано по причинам, которые «они сами, наверное, могут объяснить».

Остальные находятся в стадии производства, думаю, что некоторые из них, наверное, к сожалению, смогут привести к плачевным последствиям фигурантов этих дел», - резюмировал Абдибеков, при этом также подчеркнув, что критику они принимают, она абсолютно правильная и в комитете будут исправлять недочеты.