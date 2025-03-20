Проект Водного кодекса сенат вернул в мажилис

Депутаты сената в четверг рассмотрели в двух чтениях проект нового Водного кодекса и сопутствующие ему поправки и вернули документы в мажилис со своими уточнениями.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, уточнения связаны с платой за использование водных ресурсов. Также сенаторы уточнили компетенции уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ, порядок лишения разрешения на специальное водопользование, привели в соответствие нормам Предпринимательского кодекса, связанным с государственным контролем и надзором в области охраны и использования водного фонда, и уточнили наименование госконтроля за соблюдением требований водного законодательства.

«В целях обеспечения стабильного водоснабжения населения внесены изменения в Гражданский кодекс и закон “О государственном имуществе”. Новые нормы предусматривают временную эксплуатацию бесхозяйных водохозяйственных сооружений, имеющих важное значение для жизнеобеспечения, до их передачи в коммунальную собственность по решению суда», - отметил сенатор Жанболат Жоргенбаев.

Поправки в Земельный кодекс регулируют использование земель, занятых водными объектами в границах населенных пунктов. Также введен запрет на предоставление земельных участков в радиусе 500 метров от береговой линии поверхностных водоемов, где не установлены границы водоохранных зон и не определен режим их использования.

Также сенаторы одобрили закон «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», уточняющий порядок разведки и забора подземных вод и перераспределяющий полномочия госорганов в сфере охраны и регулирования водных ресурсов.

«Законом предусматривается внесение поправок в части возможности проведения операций по разведке и добыче углеводородов только в казахстанском секторе Каспийского моря, а также по разведке и забору подземных вод, старательству, добыче соли и лечебных грязей», - говорится в заключении комитета.

При этом вопросы организации государственного геологического изучения недр на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, орошения земель, технического водоснабжения и на минеральные термальные воды передаются уполномоченному органу в области охраны и использования водного фонда.

Кроме того, закон закрепляет ведущую роль бассейновых водных инспекций в вопросах регулирования использования водных ресурсов.

Еще один закон, одобренный сенаторами, «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам охраны и использования водного фонда», предусматривает усиление административной ответственности за уничтожение специальных знаков, нарушение права госсобственности на водный фонд, нарушение законодательства при проведении аттестуемых видов работ в области промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, незаконное осуществление хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах и другие правонарушения в сфере охраны и использования водного фонда.

Помимо этого, предусмотрена административная ответственность за непроведение или ненадлежащее проведение обследования технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений, многофакторного обследования гидротехнических сооружений, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях, а также за эксплуатацию гидротехнических сооружений без наличия декларации безопасности гидротехнических сооружений.

Напомним, что что президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Водный кодекс еще в феврале 2022 года. Кодекс должны были внести в парламент сначала в первом полугодии 2023 года, затем сроки сдвинули на осень, потом принять документ и направить главе государства парламент должен был до конца 2024 года. Однако рассмотрение законопроекта сенатом в итоге перенесли на 2025 год.