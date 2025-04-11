Новый налоговый кодекс парламент должен принять до июля - Еспаева

После этого он уйдет на подпись президенту
Тамара Вааль, Астана, Власть
Проект нового Налогового кодекса, предуматривающий повышение НДС до 16% и другие нормы, парламент должен принять до окончания сессии, то есть до 30 июня. И уже до 1 июля документ должен уйти на подпись к главе государства, сообщила в пятницу в мажилисе вице-спикер палаты Дания Еспаева.
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