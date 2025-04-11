После этого он уйдет на подпись президенту
Новый налоговый кодекс парламент должен принять до июля - Еспаева
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Проект нового Налогового кодекса, предуматривающий повышение НДС до 16% и другие нормы, парламент должен принять до окончания сессии, то есть до 30 июня. И уже до 1 июля документ должен уйти на подпись к главе государства, сообщила в пятницу в мажилисе вице-спикер палаты Дания Еспаева.

Во время заседания общественного совета Еспаева предупредила всех участников, что предложения в проект нового Налогового кодекса мажилис принимает только до 15 апреля. Это необходимо для того, чтобы правительство успело дать на них свое заключение, так как документ мажилис уже готовит на рассмотрение во втором чтении.

«До второго чтения - это будет 30 апреля, мы (мажилис - В.) предварительно планируем (принять Кодекс - В.), осталось совершенно мало времени… По процедуре верхняя палата парламента (сенат - В.) должна рассмотреть (проект нового Налогового кодекса - В.) и до 1 июля он должен уйти на подпись главе государства», - подчеркнула вице-спикер.

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении рассмотрел проект нового Налогового кодекса и сопутствующие ему поправки. Документ предусматривает повышение ставки НДС до 16%, а также порог по установке на регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость в размере 40 млн тенге в год. Но депутаты предложили еще ряд своих поправок, которые продолжат обсуждать до второго чтения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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