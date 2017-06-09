Астана поборется за проведение Суперкубка УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций закрыл список городов-претендентов на проведение финалов европейский клубных кубков в 2019 году. Среди претендентов числится и столица Казахстана – Астана, сообщает Sputnik .

Выдвижение городов-претендентов стартовало 9 декабря 2016 года. Всего к сроку окончания подачи заявок УЕФА получил 14 заявок от 10 национальных ассоциаций. Национальные футбольные администрации имеют право претендовать на все четыре финала еврокубков и подавать в качестве претендентов на них разные стадионы в разных городах, но если страна получила финал одного из еврокубков, ее кандидатуры автоматически снимаются с рассмотрения по остальным финалам.

По данным агентства, претенденты оспаривают проведение следующих финалов в 2019 году: финал Лиги чемпионов УЕФА, финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, финал Лиги Европы УЕФА и матча за Суперкубок УЕФА.

Столица Казахстана подала заявку с 30-тысячным стадионом «Астана Арена» на проведение Суперкубка УЕФА и финала женской Лиги чемпионов 2019 года. В последнем Астана поборется с единственным конкурентом – «Ференцварош Арена» в Будапеште.

На проведение матча за Суперкубок УЕФА, помимо «Астаны Арены», есть еще 6 претендентов: тиранская «Кемаль Стафа», «Самми Офер» в израильской Хайфе, польская «Арена Гданьск», белфастский «Уиндзор Парк», стамбульская «Бешикташ Арена» и французский «Стадьом-де-Тулуз».

Свои кандидатуры в проведение матчей сняли Варшава, Польша и Шотландия. Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы, 21 сентября 2017 года.