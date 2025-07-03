АФМ подтвердил арест руководителей «Первого кредитного бюро» и «Центра развития трудовых ресурсов»

Они задержаны при передаче взятки в размере $75 тыс.
Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы начал досудебное расследование в отношении должностных лиц государственной компании АО «Центр развития трудовых ресурсов» и технологической компании «Первое кредитное бюро», сообщили в ведомстве.
Еще по теме:
- Бывший руководитель «Казселезащиты» Карим Кокрекбаев осужден на 12 лет
- Павлодарский областной суд приговорил к длительным срокам сотрудников «Ертiс орманы»
- Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятку
- Обещавшую смягчить приговор Бишимбаева жительницу Астаны подозревают в мошенничестве
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые