Они задержаны при передаче взятки в размере $75 тыс.
АФМ подтвердил арест руководителей «Первого кредитного бюро» и «Центра развития трудовых ресурсов»
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Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы начал досудебное расследование в отношении должностных лиц государственной компании АО «Центр развития трудовых ресурсов» и технологической компании «Первое кредитное бюро», сообщили в ведомстве.

«Установлено, что руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО “Центр развития трудовых ресурсов” (ЦРТР) за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций», — сообщили в пресс-службе АФМ.

Генеральный директор «Первое кредитное бюро» Руслан Омаров; руководитель ЦРТР и бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, а также бывший вице-министр здравоохранения и социального развития и экс-руководитель ЦРТР Даулет Аргандыков были задержаны при попытке передачи «очередной взятки» в размере $75 тыс. Задержанных арестовали на 2 месяца.

«При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере $370 тыс. и 4,5 млн тенге», — отметили в ведомстве.

ЦРТР является дочерней организацией Минтруда и специализируется на исследовании социально-трудовой сферы и цифровизации государственных услуг, связанных с занятостью. «Первое кредитное бюро» — технологическая компания с актуальной базой данных кредитных историй и более 40 сервисами, предоставляющее данные о кредитных и некредитных процессах, статистику, а также предиктивную аналитику для финансового рынка.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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