На выходных в Казахстане ожидаются кратковременные дожди

В большинстве областей Казахстана на выходных пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен сильный порывистый ветер. Лишь на западе страны преимущественно без осадков, сообщает Казгидромет.

«Холодные атмосферные фронты, связанные с циклоном, находящимся над Западной Сибирью, будут определять погоду в большинстве областей республики в выходные дни. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха при этом ожидается ниже климатической нормы, на юге и юго-востоке республики около нормы», - говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, по прогнозам Казгидромета, на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, а затем очередной атмосферный фронт принесёт дожди, местами возможны гроза и град, при грозе ожидается шквалистый ветер.

В Алматы в субботу переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15 тепла, днем 28-30. В воскресенье также переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра при грозе - 12 м/с. Температура ночью 13-15 тепла, днем 22-24.

В столице в день начала работы международной выставки ЭКСПО Астана 2017 переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 8-10 тепла, днем 18-20. В воскресенье также переменная облачность, ночью дождь, температура ночью 8-10, днем 21-23 тепла.