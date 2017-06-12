Мир за ночь. 11-12 июня 2017 года

Пока большинство ближневосточных страны блокируют Катар из-за обвинений в сотрудничестве с террористами, Иран направил 5 самолетов с продовольствием в страну. Как отметила иранская сторона, помощь будет осуществляться до тех пор, пока в Катаре будет сохраняться угроза продовольственного кризиса.

На парламентских выборах во Франции лидирует центристская партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика!», сообщает Русская служба ВВС. Партия набирала 28,21% голосов в первом туре выборов в Национальную ассамблею. На втором месте правоцентристская партия «Республиканцы» с результатом в 15,77%. «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил 13,2% голосов.

Союзник партии Макрона – «Демократическое движение» набирает 4,11% голосов. Две партии могут получить 390-430 мест в парламенте, отмечает издание, всего в Национальной ассамблее Франции – нижней палате парламента – 577 мест.

Выборы в Национальную ассамблею традиционно проводятся в два тура. Второй тур состоится 18 июня, в этот день голосуют избиратели в округах, где в первом туре никто не набрал более 50% голосов. Чтобы пройти во второй тур, необходимо в первом набрать как минимум 12,5% голосов.

Явка на участки составила около 51%. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что по сравнению с прошлыми выборами явка значительно снизилась, и это свидетельствует о кризисе доверия в политической жизни страны.

Иран направил пять самолетов еды в Катар, испытывающий нехватку продовольствия из-за введенного ближневосточными странами бойкота, пишет Русская служба ВВС.

«Пока что в Катар посланы пять самолетов с фруктами и овощами; на каждом борту примерно 90 тонн груза, и еще один самолет будет выслан сегодня же», – сказал представитель авиакомпании Iran Air Шарук Нушабади в интервью Франс пресс в воскресенье

Иран открыл свое воздушное пространство для катарской авиации после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты закрыли его для катарских самолетов.

Как добавил Нушабади, поставки будут продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость. Иранское агентство Тасним сообщает также о том, что в Катар отправлены три корабля с 350 тоннами продовольствия. Пока неясно, послано ли это продовольствие в качестве гуманитарной помощи или же торговой сделки. Как отмечают аналитики, эти доставки вряд ли ослабят напряженность в регионе, возникшую, в частности, из-за хороших отношений, которые Катар поддерживает с шиитским Ираном, особенно принимая во внимание борьбу Ирана за сферы влияния в регионе с Саудовской Аравией, где правят сунниты.

Сухопутная граница страны с Саудовской Аравией, через которую поступало 40% продовольственного импорта Катара, закрыта.

Прокуратура Москвы предупредила участников акции оппозиции 12 июня о том, что проведение несогласованных акций — противозаконно, пишет «Коммерсант».

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Москвы Алексею Навальному подготовлено предостережение», – говорится на сайте Генпрокуратуры России.

Алексей Навальный менее чем за сутки до проведения митинга в столице перенес место его проведения с согласованного властями проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу. Как пишут «Ведомости», «причиной этого, по его словам, стал отказ московских подрядчиков, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, заключать договоры с Фондом борьбы с коррупцией».

В Лондоне арестован седьмой подозреваемый по делу о недавнем теракте в британской столице, сообщает Русская служба ВВС. Задержание 19-летнего молодого человека произошло около 11 часов ночи в воскресенье в районе Баркинг. По месту его жительства идут обыски.

Еще шестеро подозреваемых по делу о теракте находятся под стражей. Всего было задержано около 20 человек, однако большую часть из них впоследствии отпустили.

Вечером 3 июня трое вооруженных мужчин наехали на фургоне на прохожих на Лондонском мосту. После они вышли из машины и начали нападать на людей с ножами. Исполнители теракта надели фальшивые пояса смертников – пластиковые бутылки, перемотанные серой клейкой лентой.

Жители Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51 штата, сообщает РИА Новости. Явка на референдум составила всего 23%. При этом 97% голосовавших высказались в пользу присоединения к США. 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус «неинкорпорированной организованной территории». Исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.

Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Тогда американский конгресс не предпринял никаких действий.