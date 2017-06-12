​Тенге подешевел до 316,1 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $30,55 млн., показав снижение на $2,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:15 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $48,44 за баррель. За прошлую неделю баррель нефти марки Brent подешевел более чем на 4%. Как пишут Ведомости, снижение котировок было связано с опасениями инвесторов, что добыча в США, которая в 2018 году может достичь исторического рекорда в 10 млн. баррелей в сутки, сведет на нет усилия ОПЕК по сокращению добычи и предложения на рынке.

Вместе с этим мировые запасы нефти снижаются гораздо более медленными темпами, чем надеялись участники рынка. В США на минувшей неделе запасы выросли впервые за 9 недель, вопреки прогнозам.

В четверг Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии после перерыва более чем в год. «Поставки топлива продолжают увеличиваться, а запасы находятся на довольно высоком уровне и не демонстрируют признаков снижения, - говорит аналитик ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - На данный момент нет никаких явных позитивных факторов для нефтяных котировок».