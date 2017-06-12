Меры по борьбе с коррупцией при госзакупках в квазигоссекторе предложили в агентстве по делам госслужбы

Шесть мер по борьбе с коррупцией при государственных закупках в компаниях квазигосударственного сектора предложил в понедельник в ходе круглого стола в Астане заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. По его словам, число подобных правонарушений в текущем году увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

«В целях исключения коррупционных рисков в этой сфере предлагается: первое - кардинально пересмотреть подход к проведению закупок в квазигосударственном секторе, с разработкой отдельного закона и внедрению современных механизмов электронных закупок. Согласно мировому опыту, рассмотреть внедрение в квазигосударственном секторе централизованной системы закупок, обеспечивающее прозрачность при принятии решений. Этот опыт широко распространен в США, Великобритании, Дании и Южной Корее», - рассказал Шпекбаев.

Кроме того, он считает необходимым внести соответствующие изменения в уголовное и административное законодательство в части расширения круга субъектов коррупционных правонарушений. Также важно распространить нормы закона правовых актов в порядке обсуждения, принятия, регистрации, введения в действие, опубликования внутренних документов, также предусмотреть проведения и антикоррупционной экспертизы. «Вы все понимаете, это непосредственно влияет на общественное отношение. С учетом этого общество должно знать, какие документы, нормативные акты принимаются в этом акционерном обществе», - уверен зампред агентства.

Наряду с этим важно провести ревизию всех внутренних документов национальных холдингов и компаний, регламентирующих порядок расходование государственных средств, создав специальную рабочую группу из числа представителей заинтересованных государственных органов, а также предусмотреть внедрение института общественного контроля на всех этапах управления деятельности компаний квазигосударственного сектора.

«В организационном плане мы предлагаем, с учетом того, что сектор закупок (содержит) очень высоки коррупционные риски, с учетом этого в структурах сотрудники должны каждые два года ротироваться. Это тоже международная практика», - подчеркнул Шпекбаев.

И в заключении он заявил о необходимости принять меры по проведению внешнего анализа коррупционных рисков, предусмотренного законом о противодействим коррупции в деятельности компаний квазигосударственного сектора.

По информации Шпекбаева, статистика свидетельствует о росте количества коррупционных правонарушений в этой сфере. Если в 2016 году зарегистрировано 137 преступлений, то только по итогам четырех месяцев 2017 года их число составило 51, с ростом в 1,5 раза.