По всей России проходят митинги против коррупции

12 июня в День России по стране проходят акции протеста против коррупции. По данным российских СМИ и правозащитных организаций, около 40 участников митингов в нескольких городах страны были задержаны, пишет «Медиазона» .

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», в Норильске на севере России задержаны около 10 участников антикоррупционного митинга, в разгоне митинга принимали участие не только полицейские, но и казаки. Во Владивостоке задержаны уже около 20 человек. В Благовещенске задержаны 9 человек. В Новосибирске, где акция была согласована с властями, был задержан 1 участник, снимавший происходящее с квадрокоптера; его увезли в отдел полиции для написания объяснительной.

Антикоррупционные митинги проходят во всех крупных городах России: Барнауле, Улан-Удэ, Иркутске, Томске, Якутске, Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Кургане, Новокузнецке и других. В европейской части России и, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге проходят последние приготовления к митингам. Большая их часть согласована заранее с местными властями. В Казани, несмотря на то, что мэрия города утвердила акцию на 7 утра в парке на окраине города, жители приняли в ней участие. Митинг в Москве организаторы – Фонд борьбы с коррупцией – накануне проведения перенесли с проспекта академика Сахарова на Тверскую площадь. Причиной переноса, как сообщил глава фонда Алексей Навальный, стал отказ подрядчиков устанавливать аппаратуру и сцену для оппозиции. Тем временем, на Тверской в День России проходят массовые гуляния и историческая реконструкция.