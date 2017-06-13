​С 2001 года ущерб от коррупционных нарушений составил 240 млрд тенге

С 2001 года материальный ущерб от коррупционных нарушений в Казахстане составил 240 млрд тенге. К концу 2016 года по ним было осуждено свыше 10 тыс. человек. Вместе с этим было возмещено 44% этих средств, рассказал во время заседания правительства заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Среди центральных исполнительных органов в качестве лидеров по числу осужденных он выделил министерства внутренних дел, финансов, обороны, юстиции и сельского хозяйства. «Из 398 фактов, зарегистрированных в 2016 году в отношении сотрудников внутренних дел почти 50% связаны с действиями местной полицейской службы. В структуре министерства финансов 86% осужденных составляют сотрудники таможенных и налоговых служб, а также службы экономических расследований», - пояснил он.

Среди местных исполнительных органов наиболее коррумпированными, по словам Шпекбаева, являются организации образования, аппараты акимов, сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и языков.

В региональном разрезе к числу наиболее коррумпированных он отнёс Восточно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую, Карагандинскую и Жамбыльскую области. С точки зрения бизнеса, согласно результатам исследования «Деловой климат 2016», наиболее коррумпированными являются органы таможенного и транспортного контроля, служба экономических расследований и служба исполнения судебных актов.

Шпекбаев отметил, что в 2016 году в Казахстане была разоблачена деятельность 7 ОПГ, привлечено к угловной ответственности более 90 должностных лиц. Такие преступные группы действовали в Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях. К примеру, в ЮКО была разоблачена ОПГ, которую возглавлял начальник областного РЭУ. В рамках досудебного расследования к уголовной ответственности привлекались 50 человек, 34 из них были арестованы.

«Также было выявлено 89 фактов коррупционных нарушений, совершённых группой лиц по предварительному сговору, по которым привлекаются к ответственности 360 человек. Преступные схемы были созданы главными аудиторами счётного комитета, должностными лицами комитета геологии и недропользования, а также топ-менеджерами компании «Байтерек Development» и Казахавтодор. В них были вовлечены по 20 и более человек», - рассказал Шпекбаев.